Grosses Projekt in kleinem Dorf

Am 29. Dezember ist in Susch die Kirche reserviert. Nicht für einen Gottesdienst. An diesem Tag wird das «Muzeum Susch» eröffnet. Doch was von der polnischen Kunstsammlerin Grazyna Kulczyk vor gut fünf Jahren als Kunstmuseum angedacht war, ist viel mehr geworden. Ein eigentliches Kunstensemble, bestehend aus mehreren Gebäuden, die Kulczyk in den letzten Jahren dazugekauft hat. «Die Idee ist laufend gewachsen, damit auch das Programm», sagt Lukas Voellmy, einer der beiden Architekten.

Neben dem eigentlichen Museum im alten Brauereigebäude entsteht gleich vis-à-vis in einem alten Engadiner Haus ein Auditorium mit Bistro, Büros sowie einer Bibliothek. Anschliessend an das Museum ist ein Künstlerhaus praktisch fertig umgebaut. Mit Ateliers und Zimmern für die Künstlerinnen und Künstler, die hier in Susch während mehreren Wochen arbeiten werden.

Doch was hat das grosse Projekt mit dem kleinen Dorf Susch gemacht? Was ändert sich, wenn aus einem Durchgangsort ein Zielort wird für Kunstinteressierte aus der ganzen Welt? Noch lassen sich die Fragen nicht beantworten. Zuerst muss das Museum öffnen, muss sich zeigen, ob Susch tatsächlich zum Kunstmekka wird. Jetzt, wo die Bauarbeiten langsam zu einem Abschluss kommen, sind die Suscherinnen und Suscher vor allem froh, dass es bald vorbei ist mit Lärm und Baustellenverkehr. Festzustellen ist aber auch viel Zuversicht. Zuversicht, dass mit dem «Muzeum Susch» Leben zurückkehrt ins Passdorf. Die EP/PL hat sich mit verschiedenen Personen über die Hoffnungen und Erwartungen unterhalten, die mit dem neuen Museumsquartier verknüpft sind. Die ganze Geschichte gibt es in der EP/PL vom 2. August zu lesen

Autor und Foto: Reto Stifel