Malapaina ün candidat per fracziun

Tenor constituziun cumünala nu das-cha il cumün s’intermetter illas elecziuns. Quai voul dir cha’l cumün respectivamaing il capo cumünal o otras instanzas cumünalas nu das-chan tscherchar activamaing candidats e nu das-chan neir publichar glistas da candidats. Perquai ha il cumün incumbenzà ün comitè independent. Quel ha preschantà in lündeschdi la glista da candidats: Pro la suprastanza cumünala preschainta quista glista almain ün candidat per fracziun. Unicamaing a Guarda as mettan a disposiziun duos persunas per ün sez: Gian Reto Franziscus e Fadri Häfner. Ils ulteriurs candidats sun Reto Barbüda per Ardez, Fadri Blanke per Ftan, la nouveletta grondcusgliera Aita Zanetti-Stalvies (PBD) per Sent, Daniel Stecher per Tarasp ed Arthur Schlatter per Scuol.

Eir pel cussagl da scoula da Scuol daja be ün cumbat electoral, e quai a Sent. Quia cumbattan Heidi Laurent-Domenig e Jan Sedlacek per la rapreschantanza da Sent i’l cussagl da scoula. Annina Mengiardi dad Ardez, Anna Mathis Nesa da Scuol e Barbara Niederhauser da Tarasp as mettan a disposiziun per ün’ulteriura perioda d’uffizi. Judith Cantieni da Ftan e Claudia Staffelbach Padrun da Gurada sun las ultieruras candidatas.

Per la cumischiun sindicatoria as mettan a disposiziun quatter persunas per tschinch sezs: Patrik Nogler (fin quà, PBD) da Scuol, Dario Giovanoli (PLD) da Scuol, Martina Hänzi da Scuol e Silvana Stecher-Caviezel da Tarasp. La glista da candidats per l’elecziun da las autoritats cumünalas dals 23 settember vain scumpartida ingio chi’d es amo pussibel culla documainta da votaziun. Per ulteriurs candidats esa amo adüna pussibel da candidar. Quels nu figüreschan simplamaing plü sülla glista dal comitè electoral independent.

Text: Nicolo Bass