«AIS reloaded» as nomna il proget da Fond Naziunal Svizzer. Sco i’ls ons 1919 fin 1928 examineschan scienziats in 18 cumüns rumantschs e 18 da lingua taliana co cha la lingua as preschainta actualmaing. Ils detagls illa «Posta Ladina» dals 30 avuost.