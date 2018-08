Seeumrandung in luftiger Höhe

Steigt man noch ein bisschen höher, bietet sich eine überwältigende Aussicht über das klare blaue Wasser des Speichersees hinweg. Aber nicht nur das, ein perfekt angelegter Weg und mehrere rustikale Holzbänke geben die Möglichkeit, um den ganzen See herumzuwandern und gemütliche Pausen einzulegen. Eine Seeumrandung mit frischer Brise, die sich lohnt. Von Corviglia her ist der See in kurzer Zeit zu erreichen. So oder so geniesst man den tiefblauen See und die freie Sicht auf die Engadiner Berge. Autorin: Margit Rothwangl