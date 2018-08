Spettar es üna part da la vita

Dürant üna vita dorma l’uman in media bundant 24 ons, s-chars desch ons lavura’l. La mità, nempe tschinch ons passainta’l cun spettar. D’üna retschercha americana resulta cha in ün on spetta üna persuna in media 156 uras davant il computer, 38 uras in colonna sün via e ses uras davant la chascha in butia. Che cha spettar voul dir, n’haja imprais il mais passà. Pür l’eivna passada m’es gnüda consciainta la dimensiun dal spettar. Cun l’apparat da fotografias ed ün bun stativ n’haja spettà sülla glüna. Tantüna esa stat l’eivna passada la s-chürdüm da la glüna la plü lunga dal tschientiner. Eu n’ha spettà, e spettà, e spettà... Però invan! Il Piz Ajüz ed il Piz Lad cun lur 2800 meters han impedi il spectacul davant mia porta chasa. Uossa varaja da spettar bod tschient ons fin pro la prosma glüna da sang (Blutmond) in quista lunghezza e dimensiun.

Da spettar tschient ons vaina gnü l’impreschiun eir in üna situaziun main divertenta dürant il mais lügl. Causa ün greiv accidaint da nos figl, vaina spettà desch dis a 24 uras in ün ospidal in Italia cha las differentas operaziuns chattan svelt üna fin, ch’el as sdaisda tantüna our dal coma, ch’el possa bandunar la staziun intensiva, cha’ls meidis rivan da controllar il mal e ch’el dvainta planet stabil per cha l’aviun-ambulanza da la Rega til possa retuornar in Svizra. Malapaina rivats in Svizra ha la temma ed il spettar chattà üna cuntinuaziun: operaziun, staziun intensiva e doluors. E finalmaing spettaina amo adüna sün üna lunga via da guarischun. Però la situaziun es uossa otra, il sentimaint da temma ed intschertezza s’ha müdà in buna spranza ed il savair, cha tuot vain darcheu bun. In mincha cas esa plü simpel e dal rest bler plü agreabel da spettar cun sentimaints positivs ed allegraivels. Da spettar in colonna davant üna da las bleras amplas da trafic in Engiadina es dvantà divertent. Da spettar sülla glüna plaina respectivamaing sülla s-chürdüm da la glüna es stat ün vair giodimaint. Adonta cha quella mostra nu s’ha gnanca muossada. Mobain, quai nun es vairamaing tuot na uschè important, in congual culla sandà.

Columna: Nicolo Bass

Fotografia: Mayk Wendt