La via da S-charl es darcheu averta per peduns e velocipedists. Per autos fin 7,5 tonnas es la via averta a partir dals 3 avuost, a las 08.00. L’auto da posta pigliara sü il cuors als 4 avuost a bunura. La via da la Val d’Uina es darcheu averta per tuot il trafic.