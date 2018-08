Der 49. Concours Hippique in Zuoz ist am Donnerstag gestartet. Im Vorfeld brauchte es viele fleissige Hände, die beim Aufbau mitgeholfen haben. Zwar lief alles nach Plan, dennoch sind gewisse Arbeiten zeitintensiver als andere. Lesen Sie mehr in der EP/PL vom Samstag, 11. August.