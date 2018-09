«Eine Chance und kein Zwang»

Engadiner Post: Jon Erni, am Hochalpinen Institut in Ftan, wurde ein neuer Mountain Hub in Kombination mit einer IT-Lernumgebung eröffnet. Was muss man sich konkret unter IT-Lernumgebung vorstellen?

Jon Erni: Nach Lehrplan 21 müssen in der Schule Kompetenzen vermittelt werden. Die Form des Unterrichts wird sich deshalb wandeln. Die Schüler werden zunehmend auch ausserhalb der eigenen Schule, in anderen Umgebungen arbeiten. Sie werden Projekte realisieren und auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Am Hochalpinen Institut Ftan haben wir eine neue Struktur realisiert, wo verschiedene Unterrichtsformen möglich sind. Unsere Coworking-Idee ist eigentlich ähnlich für das Berufsumfeld aufgebaut. Am HIF bringen wir diese zwei Umgebungen zusammen. Davon können Schüler und Berufsleute profitieren.

Vor genau einem Jahr wurde das Bildungskonzept Engadin als regionales Modellprojekt für die Umsetzung der Vorgaben aus dem Lehrplan 21 vorgestellt. Die Infrastruktur am HIF ist nun vorhanden, aber wie sieht es mit dem regionalen Bildungsprojekt aus?

In Zernez haben wir vor einem Jahr ein Bildungsprojekt für alle Gemeinden von Samedan bis Samnaun vorgestellt. In der Zwischenzeit ist auch das Bergell dazugestossen. Die Academia Engiadina und das Lyceum Alpinum haben bereits bestehende Infrastrukturen. In Ftan konnten wir nun diesen Schritt nachholen.

Und wie sieht es in den einzelnen Schulen aus?

In den Schulen selber sind wir in der Implementierungsphase. Die Schulen werden nun mit Glasfasern erschlossen. Wir bringen W-lan in die Schulzimmer und wir haben eine überregionale IT-Plattform erstellt, damit die Schulen zusammenarbeiten können. Wir haben die Lizenzen gemeinsam für alle Schulen beschafft, damit diese die gleichen Grundlagen haben. Einige Schulen sind etwas schneller unterwegs, andere ziehen nach. Aber ich behaupte mal, dass wir in diesem Schuljahr alle Schulen erschliessen können.

Interview und Kommentar: Nicolo Bass

Foto: Mayk Wendt