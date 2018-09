«Las valuors dal parc da natüra ston gnir vivüdas»

... duos da las dumondas cha Nicolo Bass ha discus cun David Spinnler:

Scha discurrin d’economia intuorn il parc da natüra, saran il svilup economic e la creaziun da valur eir factuors importants...

...scha discurrin da l’economia regiunala, schi sun per nus ils prodots jauers fich importants. Nus vulain ragiundscher üna tschertificaziun d’identità e qualità dals prodots jauers. Ils criteris sun severs ed ils prodots fich vasts, da mangiativas, prodots da la tessanda fin pro materials da fabrica chi mainan creaziun da valur. Per exaimpel pudess eir la laina our dals gods jauers portar ün di il sigil da qualità. Nus vulain ra-giundscher ils prossems tschinch ons uschè blers prodots sco pussibel. Ils prodots da la nouva chascharia a Müstair saran ils prüms prodots chi portan quist tschertificat.

Ha la Biosfera Val Müstair in quist cas üna funcziun da sviluppader regiunal?

In ün tschert sen bain. Nus vulain sviluppar la Val Müstair in möd persistent. Scha inchün ha üna buna idea, schi poul gnir pro nus e nus güdain cun concepts e progets. Nus pigliaran per mans prosmamaing il proget cultura da fabrica per promouver eir il sectur da fabrica in möd persistent e forsa cun materials indigens. Nus vulain tscherchar bunas ideas insembel culs mansterans ed architects.

Autur e fotografia: Nicolo Bass