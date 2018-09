«Das Tal setzt zu wenig Impulse, und es gibt zu wenig Neues», sagt Christian Wenger, Verwaltungspräsident der AEVIS Victoria Gruppe, über das Engadin an der vierten Gesundheitskonferenz in Pontresina. Ob er im Gesundheitsbereich im Engadin investieren würde, lesen Sie in der EP vom 22. September.