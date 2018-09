Ün paradis sün terra

Mincha persuna douvra in media 42 liters aua al di per ardschantar la tualetta. Quai sun 15 330 liters aua l’on chi passan cun 15 kg palperi da tualetta per persuna giò pel comad(!) Aua da baiver s’inclegia. Almain pro nus in Svizra, o sainza dubi in Grischun ed in Engiadina. Mincha Svizzer douvra in media passa 160 liters aua (da baiver) al di. Quai adonta cha sün tuot il muond nun exista avuonda aua da baiver per minchün. Quai demuossa cha nus vivain i’l paradis cun aua da baiver (amo!) in abundanza. Nus rivin simplamaing la spina e l’aua cula simplamaing. Cha quai nun es dapertuot uschè evidaint, as bada pür cun abandunar minchatant il paradis. Uschè eir quista prümavaira dürant las vacanzas in Ungaria al Lai da Balaton, il plü grond lai continental in Europa (594 km2). Nossa chasina da vacanzas d’eira situada sülla muntogna Badacsony (per ün Engiadinais plütost ün muot) cun vista stupenda sül lai. La via per rivar in quista chasina sumagliaiva ad üna via da god chi nu vain plü ütilisada, be fouras e crappa. Ün bun argumaint pels gipuns dals possessuors da las villas in muntogna. Mincha di passaivan dunzainas da camiunettas quista via cun cisternas d’aua per implir ils bogns averts davant chasa ed ils auaduoirs per far la duscha. Per aua da baiver sto però minchün ir svess giò’n sunteri, ingio chi exista l’unic bügl. Quai para macaber avuonda. Pür lura vain adimmaint il paradis in Engiadina, ingio cha l’aua da baiver culla simplamaing our dal chüern. E tuornats a chasa, s’invlida svelt darcheu ils avantags in congual cul rest dal muond.

Be ultimamaing ha quintà üna duonna taliana sün ün campegi a la riva dal mar adriatic, ch’ella nu giaja mai i’ls bogns averts a nodar, causa cha quels cuntegnan blera merda e causa cha tuot ils giasts fetschan la pischa i’ls bogns. Ch’ella giaja adüna al mar a nodar. Ma quant macaber es quist impissamaint? Be avant pacs dis hana stuvü serrar tschertas rivas a Mallorca, causa cha las sarineras sun surchargiadas e la merda nouda ill’aua dal mar. Perquai tuornaina gugent i’l paradis e fain viva cun ün magöl d’aua sülla plü bella stagiun da l’on.

Autur: Nicolo Bass