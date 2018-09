120 Arbeitsplätze beim Bahnhof Samedan

Regionale Dienstleistungsangebote sollen in regionalen Zentren konzentriert werden. Diese Strategie verfolgt der Kanton schon seit längerem. «Vor nicht allzu langer Zeit wurden solche Dienstleistungen über den Kanton verteilt in 120 Gemeinden angeboten. «Vor allem in Bezug auf die Kommu‧nikation untereinander eine schwierige Situation», sagte Kantonsbaumeister Markus Dünner anlässlich einer Orientierung zur Arealplanung Bahnhof am vergangenen Freitagabend in Samedan.

Zweitgrösstes Zentrum im Kanton

Neu sind solche Verwaltungs- oder Dienstleistungszentren an neun Orten im Kanton angesiedelt. Sechs Zentren sind bereits in Betrieb, darunter jenes in Scuol. Das grösste Zentrum in Chur wird momentan gebaut, noch in der Planungsphase sind die Zentren in Poschiavo und Samedan. Für letzteres, das zweitgrösste im Kanton, ist mit dem Beginn der öffentlichen Mitwirkungsauflage der Startschuss gefallen.

13 teils über die Region verteilte, teils bereits in Samedan angesiedelte Verwaltungs- und Dienstleistungszweige werden im neuen Zentrum, welches der Kanton am Bahnhof baut, zusam‧mengefasst. Insgesamt werden im neuen Gebäude dereinst 120 Arbeitsplätze entstehen, unter anderem auch für die Grenzwache. Alleine 50 Arbeitsplätze werden im Rahmen einer Bündelung der Einsatzkräfte auf die Polizei entfallen. Die Nettoinvestitionen für das Verwaltungszentrum werden auf 21 Millionen Franken beziffert, frühester Baubeginn könnte im Sommer 2022 sein, die Fertigstellung wäre zweieinhalb Jahre später. Ebenfalls als Bauherrin auftreten wird die Grundeigentümerin, die Rhätische Bahn. Sie baut auf dem Bahnhofsareal ein Wohn- und Geschäftshaus.

Und der Dorfkern?

Anlässlich der Informationsveran‧staltung wurden Bedenken geäussert, dass mit den Investitionen in Cho d’Punt und jetzt am Bahnhof der Ortskern mit dem noch verbliebenen Gewerbe weiter geschwächt werden könnte. Dem wurde entgegengehalten, dass solche «Subzentren» grundsätzlich mehr Leute nach Samedan bringen. Diese müssten dazu animiert werden, auch den historischen Ortskern von Samedan zu besuchen, dann gebe es nur Gewinner.

