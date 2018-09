25'000 Pfadis im Oberengadin?

Es wäre der grösste Anlass, der je in der Region stattfinden würde: Am Pfadi-Bundeslager 2021, kurz Bula, dürften rund 25 000 Pfadis aus der Schweiz und dem Ausland teilnehmen. Und wenn es nach der Gemeinde Samedan geht, sollen die Kinder und Jugendlichen in drei Jahren ins Oberengadin kommen. Der Samedner Gemeindepräsident Jon Fadri Huder bestätigte auf Anfrage, dass sich die Gemeinde für das Bula 2021 bewirbt, ein entsprechendes Dossier ist Ende August den Verantwortlichen übergeben worden. «Wir sehen in diesem Lager eine Riesenchance für die Region», sagt Huder. 25 000 junge Menschen würden so das Engadin kennenlernen, auch aus touristischer Sicht eine einmalige Chance.

An der letzten Präsidentenkonferenz hatte die Gemeinde S-chanf bekannt gegeben, dass sie sich nicht bewerben werd, da es auf ihrem Gemeindegebiet unmöglich sei, die von den Organisatoren verlangte Fläche von 1,2 Quadratkilometern, das sind rund 170 Fussballfelder, bereitzustellen. Gemäss Huder habe Samedan den Ball sofort aufgenommen und erste Vorabklärungen getroffen.

Auf der ganzen Flugplatzebene bis hinunter nach Bever würde genügend Land zur Verfügung stehen. Gespräche mit den Landbesitzern hätten bereits stattgefunden, die Reaktionen seien überwiegend sehr positiv, so Huder. Alternativ habe man ein Konzept erarbeitet, bei welchem das ganz Tal, die Nationalparkregion inklusive, mit eingebunden wäre. So oder so denkt Huder, dass der Organisation ein solcher Anlass nur möglich ist, wenn die Region mitzieht. Das Bula dauert zehn bis 14 Tage, dazu mindestens eine Woche Vor- und Nachlager für Auf- respektive Abbauarbeiten. Beginnen würde das Lager ca. Mitte Juli.

Bis Ende dieses Monats wollen die Verantwortlichen eine erste Vorselek‧tion treffen, um nach einer Begehung der verschiedenen Standorte im November den Austragungsort für das Bula 2021 bekannt zu geben. Samedan dürfte nicht der einzige Bewerber sein. So will beispielsweise auch das Wasseramt (Kanton Solothurn) das Bula durchführen.

Das Bula der Pfadfinerinnen und Pfadfinder findet nur alle 14 Jahre statt. 2008 haben sich die Pfadis in der Linthebene getroffen, 1994 im Entlebuch und 1980 im Greyerzerland.

Autor: Reto Stifel

Foto: Patrik Tanner