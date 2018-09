Jodeln ist bei Jungen im Trend. Das war auch am Jubiläumskonzert des Oberengadiner Jodelchörli in Maloja ersichtlich, an dem selbst Kinder im Vorschulalter zum Einsatz kamen. Was Chorleiterin Ester Mottini zum Jodeln zu sagen hat, steht in der EP vom 29. September.