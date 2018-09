Alpen müssen «Orte guten Lebens» sein

Auszug aus dem Interview:

Werner Bätzing, Sie plädieren für eine Zukunft der Alpen als dezentralen Lebens- und Wirtschaftsraum. Sind die oft gehörten Begrifflichkeiten wie «alpine Brache» oder «potenzialarmer Raum» kein Widerspruch?

Doch. Diese Ideen von alpiner Brache und potenzialarmen Räumen sind für mich eng mit neoliberalem Denken verbunden. Das heisst, man nutzt und wirtschaftet nur noch dort, wo es am effektivsten ist. Das würde aber bedeuten, dass sich das Wirtschaften im Alpenraum vermutlich auf lediglich 15 Prozent der Fläche konzentrieren würde. Den Rest würde man nicht brauchen. Es ist aber ja nicht nur in den Alpen so, dass grosse Gebiete aufgegeben werden. Wenn ich nach Bayern schaue, wo ich lebe, dann ist dort die gesamte Umgebung von der fränkischen Schweiz über das Fichtelgebirge bis hin zum Bayrischen Wald mit den gleichen Problemen konfrontiert. Das gilt übrigens auch für den Schweizer Jura, den Schwarzwald in Baden-Württemberg, die Cevennen in Frankreich oder für Skandinavien. Auch dort fallen riesige Gebiete aus jeglicher Nutzung und Besiedelung, wenn man das Wirtschaften nur noch auf die ertragsreichsten Räume konzentriert.

Woher rühren solche Denkweisen?

Diese Entwicklung mit erstmaligen, starken räumlichen Konzentrationen hat mit der industriellen Revolution in den Industriestädten begonnen und hat sich seither moderat fortgesetzt. In der Schweiz kann man zwar von einem Siedlungsband von Genf bis zum Bodensee sprechen, es ist aber trotzdem eine sehr hohe räumliche Konzentration. Für mich geht durch solches Denken auch die Identität Europas verloren. Denn Europa ist seit langer Zeit geprägt von einem dezentralen, vielfältigen Raum, dessen Wirtschaft gerade deswegen attraktiv und konkurrenzfähig ist, weil man eben überall auf eine andere, eigene Weise gewirtschaftet hat. Der deutsche Soziologe und Nationalökonom Max Weber hat das Wissen – bei uns macht man etwas so, und in unseren Nachbarregionen macht man es anders – schon vor über 100 Jahren als Kernpunkt einer ausgeprägten europäischen Kreativität bezeichnet. Wenn immer genau festgelegt ist, was richtig ist, dann können sich keine Alternativen entwickeln.

Autor und Foto: Jon Duschletta