Blumen und Liebeserklärungen für das HIF

«Habe ich mich verfahren? Kommt da überhaupt noch etwas?», fragte sich die gebürtige Luzernerin mehrmals, als sie zum Vorstellungsgespräch von Ardez nach Ftan fuhr. Die Strasse war nicht geteert, die Schlaglöcher setzten dem Wagen zu. Nicht als Hirtin auf der Alp, sondern als Kunstlehrerin am Hochalpinen Institut in Ftan (HIF) wollte sich Anita Fries vorstellen. Auf den letzten Kilometern kamen ihr aber Zweifel: Höchstens ein Jahr wollte sie in Ftan «aushalten». Seitdem sind 30 Jahre vergangen. Anita Fries ist die amtsälteste Lehrerin am HIF. Sie bringt mit den vier Kollegen Werner Fischer, Armon Tönett, Joe Zangerl und Odd Kare Sivertsen insgesamt 125 Dienstjahre zusammen. Das Hochalpine Institut Ftan hat selber hundert Jahre mehr auf dem Konto und feiert am Wochenende das 225-jährige Jubiläum.

Den fünf Lehrpersonen bedeutet das Hochalpine Institut Ftan sehr viel, es ist ihre zweite Heimat geworden.