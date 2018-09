Dank an die Basis

Unternehmungen, ob grosse oder kleine, nationale oder internationale, scheinen ganz offensichtlich nicht immer und zwingend ihre Mitarbeiter und Kunden im Zentrum ihres Denkens und Handelns zu haben. Gewinnoptimierung auf dem Buckel der Angestellten, finanziert vom grössten Gut der Unternehmung, dem Kunden. Das geschieht, wenn der Börsenkurs mehr interessiert als das Wohlergehen der und des Einzelnen – dem Menschen als eigentliches Kapital einer jeder Unternehmung. Umstrukturierungen, Verlagerungen, Abbau, Übernahmen und was die globalisierte Wirtschaftswelt sonst noch alles auf Lager hat. Nachzulesen, zu hören und zu sehen tagtäglich in den Medien, Sie kennen es. Aber auch wenn man es regelmässig hört, es bleibt – zumindest aus Sicht der Basis – völlig unverständlich und kurzsichtig. Weil es doch in aller Regel der «kleine Mann», die «kleine Frau» an der Basis sind, welche einer Unternehmung ein Gesicht geben und dem Kunden ein Gegenüber.

Als Kunde erlebt man ja so einiges und vieles gar Unverständliches. Bewusst möchte ich an dieser Stelle für einmal die negativen Erlebnisse beiseite lassen und positive Beispiele menschlicher Grösse nennen. Denn aus Kundensicht ist offensichtlich, dass es alleine der PostAuto-Chauffeur ist, der spontan entscheidet, anzuhalten, zu hupen und den am falschen Ort stehenden Passagier aufzulesen, obschon die Haltestelle nicht bedient wird. Es ist der Verkehrsdisponent der RhB, der in Landquart spätabends wie selbstverständlich verspätete Züge aus dem Unterland abwartet, und es ist die Lokomotivführerin, die am Bahnhof erst losfährt, kurz darauf wieder stoppt und einem verspäteten Schüler – möglicherweise – den Tag rettet. Das sind sie, die kleinen Alltagsgeschichten von der Basis, die oft gar nicht erkannt und entsprechend selten gewürdigt werden. Genau solch spontane Entscheide sind es aber, welche Wirkung entfalten. Deshalb, vielen Dank an all die Unbekannten an der Basis.

Autor: Jon Duschletta

jon.duschletta@engadinerpost.ch