Die Jungen drängen in die St. Moritzer Politik

Anlässlich einer Wahlveranstaltung des Gemeindepräsidenten-Kandidaten Christian Jenny wurden acht junge Leute vorgestellt, die bei den Wahlen in den Gemeindevorstand und den Gemeinderat antreten werden. Es handelt sich ausschliesslich um parteilose Kandidatinnen und Kandidaten. Claudia Jann kandidiert für den Gemeindevorstand. Somit bewerben sich gemäss heutigem Stand sieben Kandidaten für die vier Sitze. In den Gemeinderat möchten Claudia Aerni, Tanja Kreis, Nicolas Hauser, Mohamed Abou el Naga, Silvano Vitalini, Mic Peri Fadri Schneider und Patric Rota. Neben den von den Parteien bereits gemeldeten Personen sind das bis heute insgesamt 24 Kandidatinnen und Kandidaten für die 17 Sitze. Der erste Wahlgang für den Gemeindevorstand findet am 14. Oktober statt, für den Gemeinderat am 11. November.