Die Sache steht im Vordergrund

Seit dem 8. August gibt es in der St. Moritzer Politik nur noch ein Thema: Wer wird Gemeindepräsident? Die Frage bewegt, knapp 70 Prozent der Stimmberechtigten sind am letzten Wochenende zur Urne gegangen. Ein Wert, der einzig bei der Olympia-Abstimmung 2013 übertroffen worden ist.

Eine Kurzanalyse zeigt folgendes Bild: Christian Jenny ist es in nur sechs Wochen gelungen, 824 Stimmbürger von sich und seinen Ideen zu überzeugen. Er steht für das Neue, für den Aufbruch. Der amtierende Gemeindepräsident Sigi Asprion war im Wahlkampf bisher deutlich weniger aktiv. Trotzdem konnte auch er, der für die Konstanz bürgt, über 800 Wähler an die Urne bewegen. Fast so viele wie 2010, als er für den Wandel stand und als neuer Gemeindepräsident gewählt wurde. Der eher konservativ eingestellte Stammwähler wird auch beim zweiten Wahlgang mitmachen und so Sigi Asprion eine stabile Stimmenbasis verschaffen. Die entscheidende Frage dürfte darum sein: Gelingt es Christian Jenny am 7. Oktober ein zweites Mal, so viele Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren? Es bleibt spannend.

Überbewertete Frage

«Echte» Wahlen mit einer Wahlmög‧lichkeit zwischen Kandidaten führen vor allem auf regionaler und lokaler Ebene immer zu einer hohen Stimmbeteiligung. Was aber ebenso deutlich festgehalten werden muss: Dieses Interesse ist meist nur von kurzer Dauer. Sobald wieder der politische Alltag mit Diskussionen zu Gesetzesartikeln, Budgets oder Näherbaurechten einkehrt, wenden sich viele Bürger ab. So wenig es zu hoffen ist, so wahrscheinlich dürfte das auch in St. Moritz der Fall sein. Leider.

Asprion oder Jenny? Ist diese Frage tatsächlich so entscheidend, wie die momentan geführte Diskussion vermuten lässt? Nein, sie wird überbewertet. Der Gemeindepräsident ist in St. Moritz eines von fünf Mitgliedern der Exekutive, also der ausführenden Behörde. Vereinfacht gesagt führt die Exekutive das aus, was die Legislative – in St. Moritz der Gemeinderat und das Stimmvolk – entscheidet. Wie sich diese Behörden zusammensetzen, ist darum mindestens so wichtig, wie die Frage nach dem Kopf an der Spitze der Gemeinde. Entscheidend ist der gute Mix. Also erfahrene und junge Leute, unterschiedliche Sichtweisen, mit oder ohne Parteibüchlein. Und: Die Behördenmitglieder müssen miteinander und für die Sache arbeiten. Nicht gegeneinander und für Partikularinteressen. Ein Miteinander schliesst übrigens eine gute Streitkultur nicht aus, es bedingt sie sogar.

Wenn heute schon verkündet wird, dass möglichst viele Junge gewählt werden müssten, um gegen das politische Establishment anzukämpfen, ist das nicht gut. Ebenso wenig, wenn Kandidierende nur dann zur Wahl antreten, wenn die eine oder andere Person Gemeindepräsident wird.

Wichtige Weichenstellungen

Der St. Moritzer Wahlmodus bringt es mit sich, dass sich die Behördenwahlen über zwei Monate hinziehen. Dabei rücken die Sachfragen zwangsläufig in den Hintergrund. Wenn sie diskutiert werden, dann in Zusam‧menhang mit den Wahlen und damit wiederum gekoppelt an Personen. Dabei steht St. Moritz vor wichtigen Weichenstellungen: Sei es in Bildungsfragen, in raumplanerischen Anliegen, im Tourismus oder bei der Mitgestaltung der künftigen regionalen Strukturen. Darum ist es gut, wenn ab Ende November wieder die Sachpolitik im Vordergrund steht und nicht mehr die Personen.

Trotz Wahlen: Sachpolitik gibt es. Heute Donnerstagabend an der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats. Oder am nächsten Mittwoch, wenn im Rahmen des Strategieprozesses «St. Moritz 2030» über die künftige Ortsentwicklung diskutiert wird. Die Präsenz vieler Teilnehmer wäre ein schönes Indiz dafür, dass das Interesse der St. Moritzer am politischen Geschehen über die Behördenwahlen hinausgeht.

