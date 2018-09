Die Sichtweise eines Kindes

Seine humorvolle Schlagfertigkeit ist kaum zu übertreffen. Seit einigen Wochen geht er nun in die erste Klasse und nimmt vom Pausenplatz alle möglichen und unmöglichen Ausdrücke mit nach Hause. Und so mussten wir uns erst kürzlich einmal mehr das Lachen verkneifen, als er uns besucht hat. Über die älteren Schülerinnen und Schüler erzählend, kam er auf einmal auf eine Dreizehnjährige zu sprechen, die er hin und wieder auf dem Schulweg trifft. Sie sei so von sich überzeugt und verhalte sich viel cooler, als sie eigentlich sei. Noch nicht genau wissend, worauf dieses Gespräch hinausläuft, versuchten wir, ihm ihr Verhalten zu erklären. «Sie ist wahrscheinlich in der Pubertät und macht gerade eine etwas schwierige Phase durch», meinte mein Freund. Woraufhin sein Patenkind ganz empört, gleichzeitig aber doch sehr pragmatisch entgegnete: «Nein, Götti. Sie ist nicht in der Pubertät. Sie ist in der siebten Klasse.» Ja, das ist wohl seine Sichtweise. Und Unrecht hat er ganz bestimmt nicht.

