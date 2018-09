Durch die Blume

Und plötzlich standen sie da. Über Nacht besetzten 17 Kaffee-Jutesäcke, gefüllt mit Erde und bepflanzt mit wunderschönen Blumen, den öffentlichen Raum in St. Moritz. Vor der Kirche ebenso wie auf dem Schulhausplatz oder beim Ovaverva. Und in jedem Sack steckt ein Holzschild mit dem Aufruf «#Gohn go wähla.» Oder übersetzt für alle, die, wie der Autor, des Bündnerdeutschen nicht mächtig sind: Gehe wählen.

Eine simple Botschaft mit grosser Wirkung. St. Moritz rätselte am Montag, wer hinter dieser Aktion stecken könnte. In einer kurz gefassten Medienmitteilung bekennt sich «Eine Gruppe von jungen Einheimischen» zur Aktion. Was aber die Frage noch nicht wirklich beantwortet. Und weil es die Aufgabe einer Redaktion ist, Recherchen anzustellen, werden alle möglichen Informanten abgeklappert. Lange ohne Erfolg, bis ein Hinweis zu einer der Initiantinnen führt. Wer also steckt dahinter? «Eine Gruppe von jungen Einheimischen» antwortet diese lachend und nein, Namen möchte sie lieber keine in der Zeitung lesen. Weil es nicht darum gehe, Personen in den Vordergrund zu stellen, sondern die Botschaft.

Und ja, die ist in ihrer Aufforderung klipp und klar formuliert: Eine hohe Wahl- und Abstimmungsbeteiligung am 23. September. Zwei Botschaften sind den Initianten der Blumenaktion wichtig. «Uns geht es nicht nur um die Wahlen alleine, sondern auch um die Abstimmungen, die beispielsweise auf nationaler Ebene anstehen. Und: «Wir sind politisch neutral. Unser einziges Ziel ist es, die Wählerinnen und Wähler zu sensibilisieren und zu mobilisieren.»

Ein schöner Gedanke, auf sympathische Art und Weise umgesetzt. Wohltuend unaufgeregt und wichtig in der Botschaft: Am 23. September gibt es auf verschiedensten Ebenen Weichenstellungen, also liebe Leute, geht wählen und abstimmen.

Die Blumen sind übrigens mit Bedacht ausgewählt worden, sie sind kälteresistent. Pflücken verboten, giessen erlaubt. Obwohl das Bauamt bereits seine Unterstützung zugesagt hat und beim Giessen behilflich sein wird. Am 23. September werden die Blumenbotschaften wieder entfernt. Eigentlich schade. Aber die nächsten Wahlen und Abstimmungen kommen bestimmt.

Autor: Reto Stifel

Foto: z. Vfg