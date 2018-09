Eishockey: Am Samstag geht es los

Die lange Zeit der Vorbereitung hat ein Ende. Am Samstag beginnt für den EHC St. Moritz und den CdH Engiadina die Eishockey-Saison. Die Oberengadiner treffen am Samstag auf Küsnacht, und der CdH Engiadina reist zum EHC Dürnten Vikings.

Die Erwartungen an die neue Saison könnten unterschiedlicher nicht sein. Für die Unterengadiner gibt es ein grosses Ziel: den Klassenerhalt zu schaffen. Trainer Oldrich Jindra spricht von der «schwierigsten Saison» überhaupt. Engiadina hat wichtige Teamstützen verloren, ersetzt werden konnten diese primär durch Spieler aus dem eigenen Nachwuchs. Der CdH Engiadina dürfte sich vor allem mit dem EHC St. Gallen um den Klassenerhalt duellieren, wie schon in der letzten Saison. Der EHC St. Moritz seinerseits hat das klare Saisonziel, die Play-offs zu erreichen. Letzte Saison spielten die Oberengadiner eine sehr gute Qualifikation, wurden Gruppenzweiter, schieden dann aber bereits in den Viertelfinals aus. Engiadina und St. Moritz werden in ihrer Gruppe auf neue und vor allem sehr starke Gegner treffen. Die Saisonvorschau sowie ein Interview mit den beiden neuen Präsidenten der Engadiner Klubs gibt es in der gedruckten Ausgabe vom 20. September.

Autor und Foto: Reto Stifel