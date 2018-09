Bis zum 7. Oktober ist eine Wanderausstellung in der Rimessa Castelmur zu sehen, mit 26 Exponaten, die am jüngsten pgi-Wettbewerb eingereicht wurden. Einige von den Bildern haben es in eine neue Anthologie der Kultur- und Sprachenorganisation geschafft. Mehr hierzu steht in der EP vom 27. September.