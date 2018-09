Jenny fehlen fünf Stimmen

Das absolute Mehr lag bei 829 Stimmen. Der zweite Wahlgang findet am Sonntag, 7. Oktober statt. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 70 Prozent. Gemäss dem Leiter des Wahlkampfbüros, Gemeinde-Vizepräsident Michael Pfäffli, wurden die Stimmen aufgrund des knappen Resultats drei mal nachgezählt. Das jetzt vorliegende Ergebnis ist amtlich bestätigt.

In einer ersten Stellungnahme zeigte sich der amtierende Gemeindepräsident Sigi Asprion überrascht, dass sein Herausforderer Christian Jenny mehr Stimmen gemacht hat. Allerdings sei das vor dem Hintergrund zu sehen, dass Jenny einen sehr grossen Aufwand betrieben habe und es ihm gelungen sei, die Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. «Auf in die zweite Runde», sagte Asprion gegenüber der EP/PL. Was genau er in den zwei Wochen bis zum Wahlkampf unternehmen werde, wusste Asprion zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Sicher werde er aber aktiver vorgehen. Christian Jenny wollte das Resultat kurz nach Bekanntgabe noch nicht gross kommentieren. «Es gibt nun diverse Möglichkeiten für mich, ich muss mir das aber noch überlegen», so Jenny.

Autor: Reto Stifel

Foto: fotoswiss.com/Giancarlo Cattaneo