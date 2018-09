La glista da candidats nu cuntainta

La glista cun candidatas e candidats dal comitè electoral independent es gnüda scumpartida in mincha chasada da las fracziuns dal cumün da Scuol. Quista glista cuntegna per exaimpel per la suprastanza cumünala ün nom per fracziun. Be a Guarda exista üna tscherna cun duos candidats. Uschè nu’s poja propcha discuorrer d’üna tscherna. «Adonta da la glista uffiziala pon candidar eir ulteriuras persunas fin pro l’elecziun dals 23 settember», declera Leta Steck-Rauch chi presidiescha il comitè electoral independent.

In lündeschdi davomezdi sun gnüdas cuntschaintas a cuorta vista eir amo las candidaturas dad Andri Planta da Sent ed Andrea Matossi da Scuol per la suprastanza cumünala. Uschè chi existan eir a Sent e Scuol duos candidats per üna tscherna. Ils seguaints candidants per la suprastanza cumünala sun fin uossa cuntschaints: Reto Barbüda Ardez, Fadri Blanke Ftan, Gian Reto Franziscus Guarda, Fadri Häfner Guarda, Arthur Schlatter Scuol, Andrea Matossi Scuol, Andri Planta Sent, Aita Zanetti-Stalvias Sent, e Daniel Stecher Tarasp. La suprastanza cumünala da Scuol as cumpuona dal capo cumünal e da ses ulteriurs commembers, ün da mincha fracziun. Elegibla es mincha persuna cun dret da vuschar.

Daplü da las elecziuns a Scuol, inclus ün commentar «Ün muond d’indifferenza» illa Posta Ladina da mardi, ils 4 settember.

Text e commentar: Nicolo Bass