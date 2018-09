Motorkarren bei Brand zerstört

Am Dienstag fuhr ein 50-Jähriger kurz vor 10.30 Uhr mit seinem Motorkarren von Scuol kommend in Richtung Ftan. Während dieser Fahrt nahm der Mann auf einmal einen komischen Geruch wahr und stellte nach einer Linkskurve sein Gefährt auf einem Kiesplatz ab. Unmittelbar nach dem Verlassen des Fahrzeuges begann der Motorkarren zu brennen und stand innert kürzester Zeit in Vollbrand. Die mit fünfzehn Leuten ausgerückte Feuerwehr Pisoc löschte das brennende Fahrzeug. An diesem entstand Totalschaden.