Sachbeschädigungen aufgeklärt

Die Jugendlichen hatten in der Nacht auf den 8. Juli in der Bucht Botul fünf Holzskulpturen beschädigt. Die Skulpturen sind Bestandteil der Expo Valposchiavo aus dem Jahr 2012. Weiter hatten die Jugendlichen Mobiliar eines Hotels beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf über 20 000 Franken. Die Tatverdächtigen werden an die Jugendanwaltschaft sowie an die Staatsanwaltschaft Graubünden verzeigt.