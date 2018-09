Segantini Museum: Mehr als nur Politur

«Werden – Sein – Vergehen»: Das monumentale Alpentriptychon von Giovanni Segantini im Kuppelsaal des Museums in St. Moritz ist einer der Hauptanziehungspunkte für Kunstinteressierte im Allgemeinen und Segantini-Fans im Speziellen. Wenn auch längst nicht der einzige. St. Moritz darf stolz sein auf die weltweit umfassendste und bedeutendste Sammlung von Segantini-Werken.

Am 23. September stimmen die St. Moritzer über einen Kredit von knapp drei Millionen Franken für die bauliche Erweiterung des Museums inklusive der Anpassung der Haustechnik und der Sicherheitsanlagen ab. Zwei Punkte sind es, die zu dieser Kreditvorlage geführt haben. Zum einen der Raumbedarf, der den heutigen Ansprüchen an ein modernes Museum nicht mehr genügt. Zum anderen – und mindestens ebenso wichtig – sind es Sicherheitsüberlegungen.

Die internationalen Richtlinien für Ausleihen von Werken sind laufend verschärft worden. Wenn heute nicht sichergestellt werden kann, dass die hochkarätigen Werke bei Kunsttransporten gegen alle möglichen Eventualitäten abgesichert sind, wird das Segantini-Museum keine Leihgaben mehr erhalten. Und: Die Ausleihe eigener Werke an andere Museen weltweit wird sehr schwierig.

Sicherheit muss gewährleistet sein

Es gibt aber noch einen zweiten Sicherheitsaspekt, und der wird erstaunlicherweise in der Abstimmungsbotschaft nur am Rande thematisiert. Er betrifft die Sicherheit der ausgestellten Werke im Museum selber. Dazu muss man wissen, dass das eingangs des Artikels erwähnte Alpentriptychon weder der Gemeinde St. Moritz noch der Segantini-Stiftung gehört. Besitzerin ist die Eidgenössische Gottfried-Keller-Stiftung. Der frühere Museumskurator Beat Stutzer hat es anlässlich der Beratung der Vorlage im Gemeinderat deutlich gesagt: Wenn die Stiftung die Sicher‧heitsvorkehrungen als ungenügend einstuft, kann sie das Werk jederzeit aus dem Museum abziehen.

Nur schon dieser Gedanke zeigt, wie wichtig die geplanten Investitionen für die Zukunft des Segantini-Museums sind. Ganz zu schweigen von der Ausstrahlung, die Segantini weltweit hat und die – im Gegensatz zu anderen Künstlern – auch nie nachgelassen hat. In den letzten Tagen und Wochen ist immer wieder betont worden, wie wichtig Events für St. Moritz sind. Das ist grundsätzlich richtig, auch wenn man über die Fülle des Angebots und teilweise auch die Qualität durchaus geteilter Meinung sein kann.

Zukunft steht auf dem Spiel

Bei all diesen Diskussionen darf aber nicht vergessen gehen, welch wichtigen Stellenwert eben auch die Museen als verlässliche Konstante im Angebot eines Tourismusortes haben. Und da steht das Segantini-Museum ganz sicher an vorderster Stelle.

«Werden – Sein – Vergehen» oder auf Italienisch «La vita – la natura – la morte». Ein deutliches Ja zur Kreditvorlage ist ein starkes Zeichen für die Zukunft des Museums. Ein Nein wäre fatal und könnte Segantinis Trilogie in gedanklicher Hinsicht traurige Wirklichkeit werden lassen.

reto.stifel@engadinerpost.ch

Autor: Reto Stifel

Foto: www.swiss-image.ch