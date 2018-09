Snow Deal: Guter Verkaufsstart

Auf diesen Winter verabschieden sich auch die Bergbahnen im Oberengadin von fixen Preisen. «Wer früh bucht, profitiert», lautet das Motto. Der Preis hängt zum einen von Angebot und Nachfrage ab, zum anderen vom Zeitpunkt des Kaufentscheides. «Snow Deal», nennt sich das dynamische Preismodell, welches im Juni der Öffentlichkeit vorgestellt worden ist. Nach dem Verkaufsstart am 1. September haben nun die Verantwortlichen der Oberengadiner Bergbahnbetriebe und der Engadin St. Moritz Tourismus AG am Montag ein erstes Fazit gezogen. «Wir sind sehr erfreut über den erfolgreichen Verkaufsstart», sagte Markus Meili im Namen der Bergbahnen.

Bis zum letzten Sonntag sind 3000 Skitage über den Webshop gekauft worden. Am meisten Wochenpässe und die meisten mit den Starttagen 23. Dezember und 10. Februar, dem Beginn der Sportwoche in Zürich. «Das legt den Schluss nahe, dass Personen, die ihre Ferien bereits gebucht haben, auch den Skipass buchen.» Richtig Bilanz gezogen werden kann allerdings erst nach der Wintersaison. Dann wird sich auch zeigen, ob die Annahmen der Bergbahnen bezüglich Ticketverkauf zutreffen. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der EP/PL vom 18 September.

Autor: Reto Stifel

Video: Engadin St. Moritz Tourismus AG