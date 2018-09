Support für Asprion

Lange haben sich die politischen Parteien in St. Moritz nicht für den einen oder anderen Gemeindepräsidenten-Kandidat ausgesprochen. Dies mit dem Verweis, dass beide parteilos seien und man nur Kandidaten der eigenen Partei offiziell unterstütze. Diese Position haben die FDP wie auch die CVP und die SVP auch am Sonntag, nach dem ersten Wahlgang noch vertreten. Am Dienstag Abend dann die Wende: Sowohl die SVP wie auch die CVP unterstützen gemäss einer Medienmitteilung den Bisherigen Sigi Asprion. Sie verweisen auf den Leistungsausweis von Asprion und die vielen anstehenden Sachgeschäfte, die Dossierkenntnisse verlangten. Die FDP-Fraktion formuliert es zwar in ihrem Forumsbeitrag in der EP/PL vom 27. September nicht so explizit, aber zwischen den Zeilen kann klar herausgelesen werden, dass seitens der Fraktion der Support für Jenny nicht mehr gross ist. Verärgert hat die FDP’ler eine Aussage des Kandidaten in der EP vom Dienstag, wo sich Jenny einen Vorstand unter anderen mit den parteilosen Anita Urfer, Reto Matossi und Claudia Jann vorstellen könnte. Die FDP selber schickt zwei Bisherige ins Rennen.

Jenny sagt dazu, dass er am Sonntag auf die Frage, wen er sich im künftigen Gemeindevorstand vorstellen könne, spontan drei Namen von unabhängigen Kandidaten genannt habe. Die Annahme, er hätte damit angedeutet, dass er mit den FDP-Vorstäden nicht zusammenarbeiten wolle, sei vollkommen grundlos. «Ich bin Realist und weiss, dass ich als Präsident sowohl mit bisherigen wie auch mit neuen Vorständen zusammenarbeiten werde», so Jenny. Mehr zu dieser und anderen Wahlgeschichten in St. Moritz in der Ausgabe vom 27. September.

Autor: Reto Stifel

Foto: Jon Duschletta