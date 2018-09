Val Müstair: schi a la revisiun «La Sassa»

Cul consentimaint dal suveran dal Cumün da Val Müstair culla revisiun parziala da la planisaziun cumünala «La Sassa/Minschuns», pon ils respunsabels da la realisaziun da «La Sassa/Minschuns» dar aint la dumonda da fabrica pel ressort svess, a las instanzas cumünalas. Per la s-chabellera esa da far üna procedura d’approvaziun dal plan pro l’uffizi federal respunsabel in chosa. Tenor Anton Waldner as fetscha quint, da survgnir resposta pür circa nouv mais davo chi s’ha inoltrà la dumonda. Per l’innaivamaint ston ils permiss da fabrica gnir dumandats a l’Uffizi chantunal per fabricats ourdvart la zona da fabrica.

La Domenig Immobilien AG voul perquai inoltrar subit davo la revisiun parziala da la planisaziun cumünala uschè svelt sco pussibel la dumonda da fabrica al cumün. Paralellamaing inoltrescha lura la Sportanlagen AG Val Müstair, la dumonda da fabrica per la s-chabellera a l’uffizi federal pertoc e la dumonda per l’innaivaziun pro las instanzas chantunalas grischunas. (pl)