Von gestern?

Kürzlich habe ich eine Ansichtskarte erhalten. Für jüngere Leser: Das ist eine Karte mit einem schönen Sujet auf der Vorderseite und einer weissen Fläche auf der Rückseite. Auf letzterer kann man seine Feriengrüsse aus Bella Italia niederkritzeln, Adressänderungen mitteilen oder wie in diesem Fall, einen Leserbrief schreiben. Ja! Es gibt noch Leute, die greifen zu Stift und Papier und schreiben ihre Gedanken nieder. Schnee von vorgestern, werden viele sagen. Und auch für mich bedeutet eine solche Einsendung vor allem Mehrarbeit. Statt mit «Copy-and-paste» ins Redaktionssystem einzufügen, muss ich den Text zuerst abtippen. Völlig unökonomisch.

Trotzdem habe ich mich gefreut. Ab dem vor Kraft strotzenden Steinbock auf der Vorderseite der Karte. Ab dem freundlichen «Allegra!» als Begrüssung. Ab der schönen Schrift. Ganz einfach darüber, dass sich jemand die Mühe macht, seine Gedanken zu den St. Moritzer Gemeindepräsidenten-Wahlen so zu formulieren, dass sie in einem Guss zu Papier kommen. Ohne «Delete-Taste», die Gedachtes in Sekundenbruchteilen auslöscht und neuen (meist schlechteren) Formulierungen Platz macht.

Lieber Absender! Noch so gerne veröffentliche ich den Text. Dafür aber bräuchte ich den ganzen Namen und den Wohnort. Leider hatte auf der Postkarte ob der vielen Gedanken nur noch der Vorname Platz. Diesen verrate ich aus Datenschutzgründen an dieser Stelle selbstverständlich nicht. Ich freue mich auf eine Antwort. Wenn Sie keine E-Mail haben auch telefonisch.

Autor: Reto Stifel

r.stifel@engadinerpost.ch 081 837 90 85