Das Bündner Verkehrsdepartement will den Ausbau der Strasse zwischen Sils und Silvaplana vorantreiben. Dafür erntet es Lob. Doch lauter wird in der Region Maloja die Kritik am Priorisierungsentscheid, der sich zuungunsten anderer Ausbauprojekte auswirkt. Mehr zum Thema in der EP vom 6. September.