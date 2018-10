«Ich mache mir keine Sorgen um den Nachwuchs»

Im Interview äussert sich Thomas Roffler zu verschiedenen landwirtschaftlichen Themen, darunter zum Strukturwandel und der Frage nach der Zukunft des Bauernstandes. Hier ein Auszug aus dem Gespräch:

«Engadiner Post/Posta Ladina»: Der Strukturwandel setzt sich also auch oder gerade im Berggebiet fort. In Graubünden sind von 2016 auf 2017 47 Betriebe verschwunden (491 Betriebe seit 2007). Gleichzeitig scheint es, dass wieder mehr Jugendliche den Beruf des Landwirts erlernen. So rechnet der Plantahof in diesem Jahr mit rund 70 begleiteten Hofübergaben. Ist die Zukunft des Bauernstandes trotz allem gesichert?

Thomas Roffler: Zum Glück, ja. Wir stellen erfreulicherweise tatsächlich fest, dass der Wille der Jugendlichen, in diesen Beruf einzusteigen, sehr hoch ist. Das Berufsbild «Landwirt» hat sich gewandelt und ist gerade bei Jugendlichen positiv besetzt, ja, gar im Trend. Auch sind Anlässe im ländlichen Raum wie eine Agrischa (die im Frühling 2019 wieder in Zernez stattfindet) von jungen Menschen sehr stark besucht. Auch Tierschauen sind wieder stark von Jugendlichen geprägt. Dies alles zusammen stärkt wiederum den Bezug der Jungen zur Landwirtschaft. Ich mache mir zum jetzigen Zeitpunkt keine Sorgen um den Nachwuchs in der Landwirtschaft in Graubünden.

Der Trend «Zurück zur Natur» scheint unter Jugendlichen allgemein nicht ausgeprägt.

Wir machen nicht zuletzt durch unsere Öffentlichkeitsarbeit das Berufsbild des Landwirts auch erkennbar, auch die vielen verschiedenen Möglichkeiten, welche der Beruf mit sich bringt. Die Landwirtschaft in Graubünden ist offener geworden, man hat mehr Möglichkeiten, um ein landwirtschaftliches Einkommen zu verdienen. Das Berufsbild Landwirt, Landwirtin, hat durch die Vielfältigkeit an Substanz gewonnen. Verschiedene Berufszweige von der Direktvermarktung über die verschiedenen Tierrassen bis hin zu verschiedenen Bewirtschaftungsformen machen den Beruf spannend. Die Jungen erkennen sehr wohl, dass sie hier auch einen gewissen Freiraum haben.

Da helfen sicher auch die neuen Technologien wie die Digitalisierung auf dem Bauernhof?

Das ist genau so. Jugendliche sprechen natürlich viel stärker auf solche Entwicklungen an als die ältere Generation. Bei den aktiven, landwirtschaft‧lichen Betriebsleitern haben wir oft 40 Jahre Altersunterschied, da ist beispielsweise auch die Offenheit für neue Technologien nicht immer gleich hoch. Das ist eine grosse Herausfor‧derung. Übrigens auch für uns als Verband, wenn es darum geht, eine politische Stossrichtung festzulegen. Wenn man vor 40 Jahren Bauer gelernt hat, hat man sich natürlich ein völlig anderes Rüstzeug geholt, als das vor zwei Jahren der Fall war. Und doch sind alle bei uns Mitglied im Verband und haben auch berechtigterweise ihre ganz individuellen Erwartungen an ihre politische Vertretung.

Autor und Foto: Jon Duschletta