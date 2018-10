Das frischgeschnittene Heu trocknet noch an der Sonne, bevor es dann in den Heustall gebracht wird. Darauf zu schlafen – ein Selbstversuch. Auf dem Landgut Prazet wird «Schlafen im Heu» angeboten. Ob man schlafen kann oder nicht, lesen sie in der EP/PL vom 18. Oktober.