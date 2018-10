Christian Jenny ist gewählt

Uptdate 12.30 Uhr:

Äusserlich machte Sigi Asprion am Sonntag Mittag kurz nach Bekanntgabe des Wahlresultates einen sehr gefassten Eindruck. Er sprach davon, dass die Bevölkerung ganz offenbar den Richtungswechsel gewollt habe, das sei zu respektieren. «Der Moment der Abwahl ist sicher bitter, aber es geht weiter», sagte Asprion. Er werde seinem Nachfolger eine Gemeinde überlassen, die finanziell, organisatorisch und auf Verwaltungsebene sehr gut aufgestellt sei. Zudem seien verschiedenste Projekte aufgegleist, die es nun abgeschlossen respektive weiter verfolgt werden müssten.

«Christian Jenny hat mit seiner Kampagne das politische St. Moritz unsanft aus einer langjährigen

Lethargie geweckt», heisst es in einer Medienmitteilung. Seine Kandidatur habe einen angeregten Austausch zwischen der älteren und jüngeren Generation entfacht und habe eine öffentliche Reflexion und Diskussion über den Leistungsausweis der politischen Entscheidungsträger der vergangenen Jahre im Vergleich zu den offensichtlich über weite Strecken nicht erfüllten Erwartungen der Bevölkerung gebracht. «Die öffentliche Debatte der letzten Wochen und das erneuerte politische Bewusstsein der St. Moritzerinnen und St. Moritzer sind grossartig. Eine klare Bestätigung für mich, wie richtig und wichtig meine Kandidatur gewesen ist. Offensichtlich haben sich der Mut zum Wandel und das Bedürfnis nach den nötigen Veränderungen gegenüber über der Angst durchgesetzt, bekannte aber stark mausgetrampelte Pfade zu verlassen», wird Jenny in einer Medienmitteilung zitiert.

Für ihn ist aber auch klar: «Es müssen nun alle mithelfen damit die Gestaltung der Gemeinde und der bestehenden Herausforderungen gelingen kann». Er hofft insbesondere, dass die Jungen den Schwung aus den letzten Wochen mitnehmen können und sich künftig für die Gestaltung von St. Moritz einsetzen. Christian Jenny zeigt sich im Moment seines Wahlsieges gemäss der Mitteilung auch bereits fokussiert auf die vor ihm liegende Aufgabe: «Ich werde unter scharfer Beobachtung stehen und an den Aussagen der letzten Tagen zu meinen Prioritäten für die nächste Legislaturperiode gemessen werden. Die Herausforderung ist gross. Aber meine Lust, sie anzupacken, ist es auch.»

Autor: Reto Stifel und pd

Archivfoto: Jon Duschletta