Dach muss provisorisch renoviert werden

Wie hoch die Orkanspitzen auf dem Albulapass in der Nacht von Montag auf Dienstag waren, lässt sich nicht eruieren. Klar aber ist, «Vaia» muss mit grosser Wucht gewütet haben. Diesen Schluss lassen zumindest die Bilder zu, die am Dienstag vom Helikopter aus gemacht wurden: Das Dach des Berggasthauses Albula Hospiz wurde abgedeckt, ebenso Teile des Daches vom praktisch gegenüberliegenden Alpgebäude. Zudem wurden vier Hochspannungsmasten abgeknickt, wie die Netzgesellschaft Swissgrid mitteilte. Im God Arvins oberhalb von La Punt Chamues-ch fällte der Orkan rund 1500 Bäume, wie Revierförster Ralf Fluor gegenüber RTR sagte. Auch in anderen Gemeinden des Oberengadins gab es viel Fallholz.

Dach provisorisch decken

Gemäss Urs Niederegger, Gemeindeaktuar von La Punt Chamues-ch, kann der Schaden noch nicht genau beziffert werden. Alleine für das abgedeckte Dach sei wohl mit Kosten von 200 000 Franken zu rechnen. Die Schadensmeldung an die Gebäudeversicherung ist erfolgt. Am Mittwochnachmittag nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe wollte ein Team der Gemeinde auf die Passhöhe fliegen, um sich einen genaueren Überblick zu verschaffen. Das Dach soll möglichst rasch provisorisch gedeckt werden, um weitere Schäden zu vermeiden. Voraussichtlich am Freitag soll der Albulapass wieder für den Verkehr geöffnet werden. Schon seit längerer Zeit ist bekannt, dass das Berggasthaus Albula von der Gemeinde als Besitzerin saniert und umgebaut werden soll, Detailpläne dazu gibt es, so Niederegger, aber noch nicht.

Wie die Schweizerische Depeschenagentur (sda) schreibt, wurde die stärkste Orkanböe mit 213 Stundenkilometern auf dem Gütsch im Gotthardgebiet gemessen. Orkanböen von 181 km/h wurden auch auf dem Piz Martegnas oberhalb von Savognin registriert. Auf dem Säntis wurden Windspitzen von 166 km/h gemessen.

Das Orkantief brachte aber auch enorme Mengen an Niederschlägen. Die Messstation in Sils-Maria verzeichnete mit 225 Millimetern Regen sogar einen Rekord: Noch nie in der über 150-jährigen Messreihe wurde so viel Niederschlag verzeichnet. Der bisherige Rekord von 223 Millimetern im Jahr 2002 wurde knapp übertroffen.

Berninalinie war unterbrochen

Auch der Verkehr war vom Orkantief betroffen. Unter anderem war die Berninalinie zeitweise am Dienstagnachmittag und ab dem frühen Abend bis zum Betriebsschluss wegen des Unwetters geschlossen. Das feucht-stürmische Wetter dürfte sich heute fortsetzen. Prognostiziert sind für Donnerstag teils anhaltende Regen‧fälle. Zudem rechneten die Naturgefahrenfachstellen des Bundes für Mittwoch mit starkem Föhn.

Autor: Reto Stifel

Fotos: Swiss Grid, z. Vfg