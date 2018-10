Schon von weitem steigt einem der unverkennbare Duft gerösteter Marroni in die Nase. Am vergangenen Sonntag fand in Brusio die 18. Ausgabe der «Sagra della Castagna» statt. Rund 1000 Besucher – ein neuer Rekord – liessen die süsse Baumfrucht hochleben.