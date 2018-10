Aufgrund der Wettervorhersagen verlängert die Rhätische Bahn am kommenden Wochenende die Betriebszeiten am Autoverlad Vereina. Der Fahrplan wird um drei Stunden, bis nach Mitternacht, verlängert. Die letzte Abfahrt in Klosters-Selfranga erfolgt um 23.50 Uhr und in Saglians um 0.20 Uhr.