Der Grosse Rat live im Internet

In der Februarsession 2018 hatte der Grosse Rat beschlossen, dass die Sessionen in Echtzeit im Internet übertragen werden sollen. Die Präsidentenkonferenz veranlasste in der Folge die Erstellung der technisch notwendigen Infrastruktur. Diese konnte während der Juni- und Augustsession 2018 verwaltungsintern getestet und technische Feinheiten abgestimmt werden. In der kommenden Oktobersession werden die Grossratsdebatten nun erstmals live nach aussen übertragen. Der Stream läuft auf der Website des Grossen Rats unter https://www.gr.ch/DE/institutionen/parlament/session/live.

Der Stream ist offen für alle gängigen Arten von Endgeräten, kann also sowohl auf dem Smartphone, dem Tablet oder dem Computer angeschaut werden. Damit kommt der Grosse Rat näher zur Bevölkerung und insbesondere auch in die von Chur weiterentfernten Regionen Graubündens.