In eisige Höhen

«Oh, wo genau gehen wir hin?» «Nach St. Moritz», antwortete ich. Das kenne sie, Pelz und Porsche und es soll richtig teuer sein da.

Sie ist eine «Nordseekrabbe», aufgewachsen in einem kleinen Dorf in Schleswig-Holstein. Knapp drei Meter über Meereshöhe. Sie solle halt das «Miststück» einschalten und das Engadin mal googeln, habe ich ihr geraten. «Miststück» nennt sie ihren Uralt-Mac liebevoll.

«Friedrich Nietzsche, Herman Hesse und Thomas Mann waren im Engadin und haben da geschrieben», stellte sie begeistert fest.

Danach verschwand sie im Kleiderschrank. Was genau sie darin suche, wollte ich wissen. «Winterkleider. Ist dir klar wie hoch gelegen und wie kalt es da oben in diesem Engadin ist?» fauchte sie.Die Schriftsteller hätten auch überlebt, gab ich zu bedenken.

«Schlaumeier, die hatten geeignete Hochgebirgsausrüstung. Ich nicht.» Wo das Handy sei, wollte sie dann wissen, sie müsse mit Anja schnacken. (Anja ist ihre beste Freundin und mit schnacken meint sie quatschen). Kurz darauf hörte ich sie: «Anja, Landquart ist sozusagen unser Basislager. Von hier aus bereite ich alles vor und danach ziehen wir ins Engadin. Ganz hoch in die Berge. In die Todeszone quasi.»

