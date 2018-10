Neues Pflegezentrum Unterengadin

Beide Vorstände haben dieses Modell am 26. Oktober einstimmig gutgeheissen. Die definitive Entscheidung wird im Juni 2019 in der Genossenschaftsversammlung des «Consorzi Chasa Puntota/Dmura d’attempats in Engiadina Bassa» und im Stiftungsrat des «Gesundheitszentrums Unterengadin» gefällt – unter Vorbehalt, dass diese auch in den entsprechenden Volksabstimmungen im zweiten Halbjahr 2019 bestätigt werden.