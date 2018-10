Plädoyer für mehr Kooperationen

Zum Abschluss seiner Zeit als Spital-CEO hat die EP/PL mit Heinz Schneider ein Gespräch geführt. Das ganze Interview gibt es in der EP/PL vom Samstag, 27. Oktober zu lesen. Hier ein kleiner Auszug:

Wenn Sie neben den Finanzen auf Ihre Zeit als CEO des Spitals zurückblicken: Welche würden Sie als Ihre grössten drei Erfolge bezeichnen?

Als Erstes nenne ich den vorhin erwähnten Masterplan – das heisst, die bauliche Erneuerung –, welcher in sehr kurzer Zeit erarbeitet werden konnte, wobei die erste Etappe mit «Frau-Mutter-Kind» bereits umgesetzt worden ist. Dann möchte ich speziell das geplante Zentrum für Alter und Gesundheit erwähnen. Das ist ein tolles Projekt für die Region, und ich bedauere, dass ich dieses nicht mehr selbst realisieren kann. Es wäre das erste Projekt in der Schweiz, das den Namen der integrierten Versorgung auch wirklich verdient. Ich wünsche mir, dass das Projekt in den nächsten zwei bis drei Jahren erfolgreich realisiert werden kann. Drittens haben wir in den letzten knapp vier Jahren das Vertrauen in das Spital sowohl intern als auch extern stärken können, speziell durch die finanzielle Gesundung.

Was ist Ihnen nicht gelungen?

In einer Region mit 17 000 Einwohnern und mit einer Distanz von sieben Kilometern können im Oberengadin zwei Leistungsanbieter die Grundversor‧gung anbieten, und das in einem solch stark regulierten Markt. Das ist für mich vor allem für die Zukunft nicht erfolgversprechend. Ich wollte mit der Kooperation den ersten Schritt zu einer Entspannung machen und habe das Gespräch mit der Klinik Gut gesucht. Relativ rasch haben wir einen Weg gefunden, unseren Leistungsauftrag Orthopädie durch die Klinik Gut erfüllen zu lassen. Das war ein grosser Vertrauensbeweis und Entgegenkommen, eigentlich mit der Auflage verbunden, dass die Klinik im Sinne einer Realteilung auch auf etwas aus ihrem Leistungskatalog verzichtet. Das konnte bisher nicht nachhaltig umgesetzt werden.

Interview und Foto: Reto Stifel