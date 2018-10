Steiger nicht mehr Academia-CEO

Die Medienmitteilung im Originalwortlaut:

Der Verwaltungsrat der Academia Engiadina AG und Matthias Steiger, CEO, sind übereingekommen, sich in gegenseitigem Einvernehmen zu trennen. Matthias Steiger leitete ab März 2012 die Höhere Fachschule für Tourismus Graubünden an der Academia Engiadina und wurde im Juni 2013 als CEO der Academia Engiadina AG angestellt. Er hat die Institution weiterentwickelt und namentlich mit der Einführung des Lehrgangs «Tourismusfachleute im Saisonmodell» ein erfolgreiches und zukunftsgerichtetes Bildungsangebot geschaffen, das auf die Bedürfnisse von Studierenden aus touristischen Saison-Betrieben ausgerichtet ist. Die Academia Engiadina dankt Matthias Steiger für sein grosses Engagement im Interesse des nachhaltigen Erfolges und der Weiterentwicklung der Unternehmung.

Annemarie Perl, Präsidentin des Verwaltungsrates der Academia Engiadina AG sagt: «Verwaltungsrat und CEO haben in den letzten Jahren gemeinsam mit einer motivierten Führungsriege vieles erreicht; diese Arbeit möchten wir mit neuen Kräften fortführen».Der Verwaltungsrat pflegte in den letzten Monaten einen engen Austausch mit der operativen Leitung. Es standen dabei Fragen der Führung des Unternehmens wie dessen strategische Ausrichtung im Zentrum, die zu unterschiedlichen Auffassungen über die Art und Weise der Zusammenarbeit führten. Wie bereits zu einem früheren Zeitpunkt mitgeteilt, verlässt Dr. Ueli Hartwig, Rektor der Mittelschule, in Folge Erreichung des Pensionsalters auf Ende des Schuljahres 2019/2020 die Academia Engiadina AG ebenfalls.

Der Verwaltungsrat wird die Führungsstruktur überprüfen und gegebenenfalls anpassen, damit darauf aufbauend die notwendigen personellen Entscheide gefällt werden können.

Thomas Malgiaritta, Vizepräsident und Delegierter des Verwaltungsratsrats der Academia Engiadina AG und Vorsitzender der Bankleitung der Banca Raiffeisen Engiadina Val Müstair, wurde vom Verwaltungsrat ab sofort interimistisch als Vorsitzender der Geschäftsleitung mit der operativen Führung der Academia Engiadina sowie der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden beauftragt.

Autor und Foto: Academia Engiadina