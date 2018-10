Verhalten der Weko wird kritisiert

350 bis 400 Bauprojekte und ein Beschaffungsvolumen, das die Grenze von 100 Millionen Franken deutlich übersteigt: So hat die Wettbewerbskommission des Bundes (Weko) in diesem Frühjahr in Sachen Bauabsprachen im Unterengadin in einem sogenannten Presserohstoff informiert. Die Foffa-Conrad-Gruppe hat eine Änderung dieser, ihrer Ansicht nach falschen beziehungsweise irreführenden Behauptungen verlangt. Mit Erfolg. Die Weko hat das entsprechende Dokument abgeändert. Die Kommission geht von einer Gesamtabrede aus, deshalb sei die effektive Zahl der betroffenen Bauprojekte nicht ermittelt, sondern geschätzt worden. Und auch die Höhe des Beschaffungsvolumens ist der Weko nicht bekannt, die genannte Zahl beruht lediglich auf Erfahrungswerten. Für Frank Stüssi von der Weko handelt es sich bei den Anpassungen um Präzisierungen, um allfälligen Missverständnissen vorzubeugen. Anders sieht das der Rechtsanwalt, der die Foffa-Conrad-Gruppe vertritt. Er ärgert sich zum einen darüber, dass die Weko die Änderungen im Dokument klammheimlich vorgenommen hat. Zum anderen spricht er von einem «rechtsstaatlich fragwürdigen Verhalten» der Weko. Die ganze Geschichte gibt es in der EP/PL vom 25. Oktober.

Autor: Reto Stifel