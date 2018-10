Wie eine Familie

Ich fahre jeden Morgen mit dem Bus von La Punt nach St. Moritz in die Redaktion. Somit verbringe ich jeden Tag etwa 70 Minuten im Bus. Gerade am Morgen steigen immer die gleichen Leute ein und aus. Ich habe das Gefühl, ich kenne sie schon seit einer Ewigkeit. Langsam habe ich mir für jede Person meine eigene Geschichte ausgedacht. Anhand der Informationen, wo sie ein- und aussteigen, welche Klamotten sie tragen oder wie viele Sachen sie dabei haben, habe ich mir die eine oder andere Lebensgeschichte zusammengebastelt. Da wäre zum Beispiel die Frau mittleren Alters. Mit Jeans und Sneakers steigt sie in Celerina ein und beim Schulhausplatz in St. Moritz wieder aus. Arbeitet sie als Lehrerin oder doch eher als Buchhändlerin? Mit zackigem Schritt verlässt sie den Bus, und genauso macht sie sich dann wieder auf den Heimweg. Wenn sie am Abend nach Hause kommt, haben ihr Mann und ihre beiden Kinder gekocht, und beim Abendessen berichten sie von ihrem Tag. Eine Reihe weiter hinten sitzen zwei Freundinnen. Sie erzählen ihre Geschichte gleich selbst. Stress mit Jungs oder Ausgangsbegegnungen. Ob man will oder nicht, man erfährt es. Im Viererabteil sitzt meist ein älterer Herr. Still schaut er aus dem Fenster. Wahrscheinlich arbeitet er seit eh und je in der gleichen Firma und freut sich auf seine Pensionierung. Er hat viel erlebt und hätte so einiges zu erzählen. Zu Hause empfängt ihn seine Ehefrau und der Hund, um gemeinsam das Abendprogramm des SRF anzuschauen und danach früh ins Bett zu gehen. So hat jeder seine Geschichte. Ob sie stimmt oder nicht, wissen wohl nur die Personen selbst. Doch für mich ist es jeden Tag eine Freude, meine kleine Familie im Bus anzutreffen. volontariat@engadinerpost.ch