Das verdienen unsere Gemeindepräsidenten

«Viele Dorfkönige bekommen nur Bettlerlöhne», titelte die «Basellandschaftliche Zeitung» vor zwei Jahren, als sie die Löhne im Baselbiet unter die Lupe nahm. Was aber sind gute Löhne und welche Gemeinden zahlen ihre Präsidenten nicht viel mehr als eine angemessene Entschädigung?

Wenig überraschend ist, dass die Lohnspanne zwischen den Gemeinden gross ist. Sigi Asprion ist mit seinen 230 000 Franken Spitzenreiter, gefolgt von Martin Aebli, Pontresina mit 188 500 Franken. Auf der anderen Seite der Skala stehen die Gemeinden La Punt und Madulain, welche ihre Präsidenten mit 100 000 Franken pro Jahr entschädigen. Diese Zahlen sind jeweils auf ein 100-Prozent-Pensum hochgerechnet worden, die effektive Entschädigung in den beiden Plaiv-Gemeinden ist deutlich tiefer, da die Präsidenten, wie fast alle im Engadin nur Teilzeit angestellt sind.

Die Vergleichbarkeit ist nicht ganz einfach. Jede Gemeinde ist anders organisiert, nicht jeder Gemeindepräsident hat dieselben Aufgaben und trägt die gleiche Verantwortung. In St. Moritz beispielsweise ist der Gemeindepräsident der CEO, er führt ein Unternehmen mit 200 Mitarbeitern und einem Umsatz von 85 Millionen Franken. In Pontresina sind es 120 Mitarbeiter und ein Umsatz von 28 Millionen Franken. Basis für die Löhne bildet oft das gemeindeeigene oder das kantonale Lohnklassensystem. Und da wiederum orientieren sich die Löhne an den höchsten Gehältern, die in der Verwaltung bezahlt werden – schliesslich muss die Hierarchie gewährt sein.

Lohnvergleiche der Gemeindepräsidenten gibt es schweizweit viele. Teils ist die Lohntransparenz mittels dem Öffentlichkeitsgesetz erzwungen worden – im Kanton St. Gallen beispielsweise.

Ein Blick auf die vielen Zahlen zeigt, dass die Engadiner Gemeindepräsidenten weder unter- noch überbezahlt sind. Das bestätigt auch ein Gehaltsvergleich der Wirtschaftsprüfungsfirma BDO AG, an der die Gemeinde Sils jeweils teilnimmt. Im Mittel bewegen sich die Löhne von 50 Gemeindepräsidenten in 18 Kantonen zwischen 140 000 und knapp 170 000 Franken. Mehr zu diesem Thema und eine Grafik mit den Löhnen, die im Engadin bezahlt werden, gibt es in der EP/PL vom 8. November.

Autor: Reto Stifel