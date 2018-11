Der in diesem Schuljahr im Kanton Graubünden eingeführte Lehrplan 21 soll wieder ausser Kraft gesetzt werden. So lautet das Ziel der Doppelinitiative «Gute Schule Graubünden». Sie fordert die Mitsprache der Bevölkerung bei Bildungsfragen und kindergerechte Lernformen. Mehr in der EP vom 15. November