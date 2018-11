An diesem Wochenende starten die Langläufer in die Wintersaison 2018/19. Im Kader von Swiss-Ski sind neun Athleten aus dem Engadin. Darunter auch Giuliana Werro. Wie sie ihr erstes Jahr als Profisportlerin erlebt und welche Ziele alle Athleten haben, lesen Sie in der EP vom 24. November.