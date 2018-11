Die Menge macht das Gift

Nein, mitreden kann ich beim Thema Rauchen nicht. Zum Glück. Trotzdem darf ich mich aufregen über achtlos weggeworfene Zigarettenstummel, wo auch immer. Besonders unsportlich finde ich jene, die ihre Stummel und sogar oft auch nur die angerauchte Zigarette zwischen Perronkante und einfahrendem Zug auf die Bahngleise werfen, bevor sie einsteigen. Als praktisch denkender Zeitgenosse frage ich mich jeweils, wer wohl diese Stummel wieder aus dem Schotter aufheben muss und wie?

Weshalb die ganze Aufregung? Weil die Zersetzung der Zigarettenstummel nachweislich Jahre dauert und sie im Filter bis zu 7000 verschiedene Chemikalien enthalten, viele davon giftig und bis zu 50 krebserregend, darunter Arsen, Blei, Kupfer, Chrom oder Cadmium. Im Umkehrsatz zu Paracelsus’ Theorie, wonach «alle Dinge Gift sind und alleine die Dosis macht, dass ein Ding kein Gift ist», ist nicht der einzelne Stummel das Problem, sondern die Mengen. Je nach Quelle werden nämlich die weltweit weggeworfenen Zigarettenstummel pro Jahr auf rund viereinhalb Billionen geschätzt. In grösseren Städten und in Küstengewässern machen sie bis zu 40 Prozent des Abfalls aus, und die Metropole Berlin zählte 2014 auf einem Quadratkilometer Freifläche durchschnittlich 2,7 Millionen Kippen. Kein Wunder sind Singapur oder Paris dazu übergegangen, hohe Geldstrafen fürs Wegwerfen von Zigarettenstummeln zu verhängen. Schlappe 70 Euro beispielsweise in der Seine-Stadt, wo bei gut zwei Millionen Einwohnern – und ganz vielen Touristen – jährlich rund 350 Tonnen Zigarettenstummel auf dem Boden landen.

Ach genau, Auslöser für diese Tirade gegen das achtlose Wegwerfen von Zigarettenstummeln war der kleine Aschenbecher an der Wand unserer Bürotoilette und die vielen damit verbundenen Erinnerungen an qualmende Mitgenossen in Büros, Restaurants oder Zügen. Und das ist gar nicht so lange her. Erst Ende 2005 wurde nämlich hierzulande das Rauchen in Zügen verboten. Bis dahin, und das war der einzige Vorteil, wurden die Stummel im Zug und nicht auf den Gleisen entsorgt.

jon.duschletta@engadinerpost.ch